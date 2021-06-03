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Как Украина выступит на Евро – прогноз Goldman Sachs

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Как Украина выступит на Евро – прогноз Goldman Sachs

Аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs спрогнозировали победу сборной Бельгии на чемпионате Европы.

В основе методологии расчетов лежит футбольный рейтинг Эло (неофициальный рейтинг сборных), в котором в отличие от рейтинга Международнbой федерации футбола (ФИФА), учитываются количество забитых и пропущенных мячей. Также банк отмечает, что фактор своего поля будет иметь важную роль на Евро.

Система Эло была разработана американским математиком венгерского происхождения Апардом Эло в середине ХХ века для ранжирования шахматистов. Впоследствии рейтинг был одобрен Международной федерацией (но при этом остается неофициальным), а его популярность вышла за пределы шахмат и спорта.

Под футбол система Эло была модифицирована в 1997 году — в ней были учтены сила соперника, турниров, фактор домашнего поля и разницы мячей. Согласно сравнительному исследованию ученых из университетов Амстердама и Варшавы от 2013 года, система Эло помогает лучше рейтинга Международной федерации футбола прогнозировать исходы матчей, турниров. В 2018 году методология рейтинга ФИФА была изменена, и на данный момент она основана на системе Эло.

«Мы рассмотрели статистику, чтобы имитировать чемпионат Европы, — отмечается в пресс-релизе одного из крупнейших инвестиционных банков мира. — В частности, мы начали с подсчета забитых каждой командой мячей с 1980 года (около 6 тыс. игр). И обнаружили корреляцию между количеством голов и силой команды, которая измеряется с помощью рейтинга Эло (учитывается разница мячей, фактор своего/чужого поля, сила турнира). Затем мы моделируем турнир, используя нашу оценочную модель».

Кто станет победителем

Согласно прогнозу, в финале сборная Бельгии, которая занимает первое место среди европейцев в рейтинге, обыграет команду Италии (пятое место) и впервые станет чемпионом Европы. В полуфинале эти команды обыграют португальцев и испанцев.

При этом, по прогнозам, во всех играх проигравшие команды забьют по мячу, а победители — 2–3 гола.

А вот Франции, которая является действующим чемпионом мира и находится на втором месте в рейтинге Эло из европейских команд, спрогнозировали третье место в группе F и вылет в первом раунде от сборной Нидерландов. Причиной неудачи станет отсутствие фактора домашнего поля и «ухудшающаяся динамика» (в трех мартовских играх квалификации ЧМ-2022 французы лишь раз забили более одного мяча).

Первое место в группе F займет сборная Германии, которая все матчи группового раунда проведет в Мюнхене. Однако в 1/8 финала немцы уступят англичанам. Второе же место в группе F займут португальцы.

Как выступит сборная Украины

Сборная Украины попала в группу С к командам Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Голландцы займут первое место в группе с девятью очками, одержав победы во всех трех играх. Украина, Австрия и Северная Македония наберут по два очка, сыграв друг с другом вничью. Но за счет лучшей разницы команда под руководством Андрея Шевченко выйдет со второго места в 1/8 финала, где уступит сборной Италии.

Что предсказали сборной России

Фавориты бельгийцы являются соперниками сборной России по групповому раунду. Они выступят в группе B, где, по прогнозам, первое место займет команда Дании, которая единственное поражение потерпит только в четвертьфинале от Португалии.

По прогнозу, сборная России займет третье место с одним набранным очком, что не позволит ей выйти в плей-офф. При этом в турнире россияне забьют три мяча, а пропустят шесть. Аналогичная статистика будет и у сборной Финляндии, которая замкнет турнирную таблицу. Команды наберут свои единственные очки в очном матче, который пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге завершится со счетом 1:1.

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Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах: Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Риме, Санкт-Петербурге, Мюнхене и Севилье.

сборная Украины, Евро-2020
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