Украинцам разрешили открывать банковские счета по документам в «Дії»

НБУ нормировал ряд вопросов, связанных с открытием банковских счетов, в частности, предоставил гражданам право при открытии счетов предъявлять работнику банка е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу и свидетельство о рождении в приложении «Дія».
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В частности, НБУ расширил возможности использования счетов условного хранения (эскроу).
В частности, частные нотариусы смогут открывать счет условного хранения (эскроу) для совершения нотариальных действий по принятию от должника денежной суммы долга. А бенефициары счета условного хранения (эскроу) (указанные в договоре, как получатели средств с этого счета) смогут давать указание банку для перечисления другому лицу средств с такого счета.
Также регулятор определил порядок обращения новых ценных бумаг — сберегательных сертификатов банка.
Кроме этого, регулировал вопрос открытия счетов международным организациям:
Такие нормы предусмотрены постановлением правления НБУ от 14 июня 2021 № 50 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины», который вступает в силу с 16 июня 2021 года.
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