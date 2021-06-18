На закупку вакцин от COVID-19 в этом месяце Минздрав потратит еще 10,5 млрд

Министерство здравоохранения Украины до конца июня направит на закупку 38 млн доз вакцин от COVID-19 10,5 млрд грн, к настоящему времени на эти цели уже израсходовано 7,9 млрд грн.
Как сообщает пресс-служба Счетной палаты Украины со ссылкой на ее главу Валерия Пацкана, из израсходованных средств 7,8 млрд грн было направлено за закупку вакцины, 41 млн грн — на закупку шприцев, 3,8 млн грн — раствора, 18 млн грн — контейнеров для сбора медицинских отходов.
«Заложенная в бюджете средняя стоимость вакцины со всеми расходными материалами — около 276 грн», — сообщил Пацкан.
При этом Счетная палата не уточнила, о какой вакцине идет речь.
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