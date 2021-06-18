В Украине за сутки вакцинировали от COVID-19 более 80 тысяч человек

За минувшие сутки, 17 июня, в Украине от коронавирусной инфекции вакцинированы 81 713 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины на телеграм-канале.
Одну дозу получили 57 970 человек, полностью иммунизированы 23 743 человек.
В течение суток работали 618 мобильных бригад и 964 пункта вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 1 652 055 человек, из них получили 1 дозу – 1 652 053 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 337 345 человек. Всего проведено 1 989 398 прививок.
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