Цена электроэнергии для населения с 1 августа остается без изменений

Цена электроэнергии для населения с 1 августа не изменится, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Самое главное — цена электроэнергии для населения с 1 августа остается без каких-либо изменений. Это 1,68 грн/кВт-ч. Соответствующее постановление мы принимаем сегодня», — сказал он в ходе заседания правительства в среду.
По его словам, сейчас все заинтересованные органы работают над тем, чтобы сбалансировать рынок электроэнергии.
Напомним, ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский анонсировал рассмотрение вопроса снижения цены э/э для уязвимых потребителей на заседании Совета национальной безопасности и обороны в пятницу, 30 июля.
«Мое отношение очень простое — сегодня 1,68 грн (тариф за 1 кВт/ч — Ред). Считаю, что у нас есть прослойка населения, которая не может себе позволить платить даже 1,68 грн. И поэтому СНБО будет рассматривать также этот вопрос и возможности снижения цен на электроэнергию для таких отдельных слоев населения», — сообщил Зеленский.
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