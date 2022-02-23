Украина приостановила импорт электроэнергии из Беларуси с 24 по 26 февраля в плановом режиме, сообщает сайт «Укрэнерго».

Сейчас Украина полностью остановила импорт и экспорт электроэнергии из других стран, так как проводит первый этап испытания своей энергосистемы в режиме, изолированном от энергосистем России и Беларуси.

Такое испытание было запланировано в рамках подготовки к синхронизации энергосистемы Украины с энергосистемой Европы ENTSO-E (Европейское сообщество операторов магистральных сетей в области электроэнергетики) в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы. Испытание должно пройти в два этапа, зимой и летом, его результаты позволят определить готовность страны к переходу на новую систему энергоснабжения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что Украина будет технически готова полностью объединиться с энергосистемой Европы в 2023 году.