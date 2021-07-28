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Риск тромбоза выше после первой дозы вакцины, чем после второй

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Риск тромбоза выше после первой дозы вакцины, чем после второй

Вероятность образования тромбов у пациентов, получивших первую дозу вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, заметно выше, чем у непривитых людей. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении фармацевтической фирмы.

Отмечается, что, согласно опубликованному в британском медицинском журнале The Lancet исследованию, тромбоцитопения возникает у восьми человек из миллиона вакцинированных первой дозой препарата Vaxzevria от AstraZeneca. При этом после получения второй дозы тромбы образовывались у 2,3 человека на один миллион привитых, что сравнимо с показателями тех людей, кто не получал прививку.

Это исследование было проведено на основании данных AstraZeneca о побочных эффектах вакцины, собранных по всему миру. Учитывались сведения, полученные до 30 апреля в течение 14 дней после инъекции первой или второй дозы.

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В мае Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации Великобритании рекомендовал не использовать препарат AstraZeneca для людей в возрасте до 40 лет. Как пояснила глава Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Соединенного Королевства Джун Рейн, причиной такой рекомендации стали «возможные побочные эффекты у чрезвычайно небольшого числа людей». Ранее сообщалось, что применение вакцины Vaxzevria привело к образованию тромбов у сотен людей. При этом число пациентов в Великобритании, умерших из-за тромбообразования после вакцинации указанным препаратом, составляет, по последним данным, несколько десятков человек.

AstraZeneca
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