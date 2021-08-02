«Газпром» снова не стал увеличивать транзит газа через Украину

Российский монополист «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину на четвертый квартал, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные венгерской торговой платформы RBP. На аукционе предлагалось забронировать на этот квартал транзитные мощности через Украину в объеме 9,8 млн кубометров газа в сутки.
В том же объем предлагалось забронировать транзитные мощности на первые три квартала 2022 года. Компания не стала этого делать.
Данные платформы GSA Platform свидетельствуют, что «Газпром» также не стал бронировать дополнительные мощности для транзита через Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» на следующие четыре квартала.
В конце июля «Газпром» не стал бронировать новый объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на август. Нежелание компании увеличивать поставки спровоцировало рост цен в Европе до небывалых максимумов. Спотовые котировки и фьючерсы приблизились тогда к отметке $500 за 1 тыс. кубометров.
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