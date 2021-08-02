В рейтинг 500 богатейших людей мира попал только один украинец

Согласно рейтингу 500 богатейших людей мира в него вошел только один украинец. Из всех украинских богачей туда удалось попасть лишь Ринату Ахметову, следует из материалов Bloomberg Billionaires Index.

По данным рейтинга, владелец металлургических и энергетических предприятий Ринат Ахметов за год стал богаче на $2,18 млрд. Его общее состояние сейчас составляет $9,71 млрд.

Возглавляет рейтинг основатель компании Amazon Джефф Безос.