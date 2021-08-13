Лукашенко описал, как видит смену власти в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко описал, как он видит передачу власти в стране новому поколению: процесс должен идти постепенно, а предыдущее поколение чиновников должно «контролировать, где надо, подсказывать» молодым управленцам.

По информации агентства Sputnik Беларусь, Лукашенко во время встречи с жителями агрогородка Тихиничи Гомельской области отметил, что нынешняя власть должна не просто передать страну новому поколению, а помочь ему стать на нужные рельсы.

«Приходит новое поколение. Вы видите, что жизнь меняется. Хотелось бы, чтобы то, на чем всегда держалась жизнь и наш человек, остались: это труд и хлеб. Мы должны не просто им передать страну. Мы постепенно, приводя в том числе и к власти их, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, чтобы они не потеряли все то ценное, что мы с вами наработали за эти годы», — заявил президент.

Ранее во время «Большого разговора» с представителями медиа и общественности Лукашенко назвал самым сложным вопрос о своем преемнике, но признался, что думает об этом. Президент заявил, что «очень скоро» уйдет с поста, но «не надо гадать, когда». По словам Лукашенко, потенциал для того, чтобы стать главой государства, он видит у 10-15 человек, которые якобы так же преданы стране, как он сам.