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В США доля белых в населении сократилась до рекордно низкого уровня

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В США доля белых в населении сократилась до рекордно низкого уровня

В США были опубликованы подробные результаты переписи населения 2020 года, из которых следует, что доля белокожего неиспаноязычного населения в стране впервые с начала ведения учета оказалась менее 60%, сообщает Associated Press.

Если в 2010 году доля белокожего населения составляла 63,7%, то в 2020 году она снизилась до 57,8%, что стало самым низким показателем за историю переписи. Это обусловлено снижением рождаемости среди белых женщин по сравнению с латиноамериканками и азиатками, пишет AP.

Напротив, группа людей, идентифицирующих себя как латиноамериканцы, выросла на 23% за десять лет, до 18,7%. В итоге они составляют вторую по объему группу в составе населения США. Еще 12,4% — чернокожие, 6% — азиаты, пишет Financial Times.

При этом белые остаются наиболее многочисленной группой в США, кроме нескольких штатов. По данным последней переписи, ситуация поменялась в Калифорнии. Там крупнейшей расовой группой стали латиноамериканцы, доля этого населения выросла за десять лет с 37,6 до 39,4%. Доля белых людей в штате сократилась с 40,1 до 34,7%. Белые неиспаноязычные жители США также не являются доминирующей группой на Гавайях, в Нью-Мексико и округе Колумбия.

Число тех, кто относит себя к двум или более расам, выросло с 9 млн до 33,8 млн, и теперь составляет 10% от всего населения США.

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Представитель Бюро переписи населения США Николас Джонс, комментируя новые данные, заявил, что население США оказалось гораздо более многонациональным и более этнически разнообразным, чем было принято считать.

В целом население США выросло за последнее десятилетие на 7,4%. Это один из самых низких показателей прироста за историю учета. Медленнее население страны росло только в 1930-е годы, в эпоху Великой депрессии. Чуть больше половины прироста с 2010 по 2020 год — 51% — обеспечили жители латиноамериканского происхождения.

США, рождаемость
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