Замена сальника в стиральной машине

Одна из частых поломок стиральных машин – это износ сальника и подшипника. Неполадка серьезная, но решаемая. Для устранения поломки понадобится новый сальник для стиральной машины, подбираемый для конкретной модели бытовой техники. Ремонт можно выполнить своими руками, либо вызвать мастера.
Сальник (манжет)– это уплотнитель, устанавливаемый между барабаном и валом. Роль этого расходного материала очень важна, он защищает статические и подвижные детали бытовой техники от попадания влаги. Внешне сальник выглядит как резиновое кольцо небольшого диаметра (размеры отличаются).
Выработку ресурса сальника стиральной машины можно определить по следующим признакам:
Эти же признаки указывают на износ подшипников. А если износились эти детали, значит, сальники тоже нужно менять, как и в случае потери герметизации расходных материалов. При указанных выше признаках необходимо проверить состояние манжет. Проблему лучше не игнорировать, поскольку несвоевременная замена расходных материалов может привести к более серьезным неполадкам в работе стиральной машины.
Сальники выходят из строя по причине естественного износа. Это необратимый процесс, поэтому нужно быть готовым к их замене, благо найти деталь не составляет труда, достаточно обратиться в специальный магазин запчастей для бытовой техники Master-Plus и заказать доставку расходника на дом.
Чтобы предотвратить быстрый износ манжет под воздействием трения (контакта с валом), необходимо смазать деталь. При замене деталей очень важно не забывать про смазку, используя качественный состав.
Смазочный материал должен отвечать определенным требованиям:
Детали стиральной машины нужно обрабатывать смазочным материалом с плотной консистенцией, чтобы он хорошо покрывал сальник. В идеале составы должны быть одобрены производителями техники.
Когда возникнет необходимость замены детали, обращайтесь в специализированный магазин, здесь можно подбирать запчасти для стиральных машин любых брендов с помощью удобного фильтра.
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