В Украине в ближайшие двое суток серьезные морозы

В ближайшие двое суток в Украине ожидается морозная без существенных осадков погода, хотя уже днем 13 января арктический холод постепенно начнет отступать на восток, а с Западной Европы в Украину будет перемещаться более теплая воздушная масса, что приведет к повышению дневной температуры в западных областях до оттепели, сообщил Укргидрометцентр.

12 января в Украине без существенных осадков, лишь в Луганской, Донецкой областях и в Крыму ночью небольшой снег. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 10-15° мороза (ночью на севере до 18°, днем на западе страны 4-9° мороза); в юго-восточных и южных областях ночью 6-11°, днем 3-8° мороза.

В Киеве в среду без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 13-15° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 января самая высокая температура днем была 9,2 тепла в 2005г., самая низкая ночью 26,9 мороза в 1950г.

В четверг, 13 января, в Украине без существенных осадков. На дорогах, кроме южной части, гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18° мороза (в северных областях 16-21° мороза), в южной части и на крайнем западе 10-15° мороза; днем 3-10° мороза, в большинстве западных областей около 0°.

В Киеве в четверг без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 17-19° мороза, днем 4-6° мороза.