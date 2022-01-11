Рост экономики в 2021 году не компенсировал спад в 2020

Рост ВВП Украины в 2021 году, по предварительным оценкам, составит 3,2%, что не компенсирует спада экономики на 4% в 2020 году, сообщил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.
«В то же время динамика экономического восстановления в Украине существенно затормозилась, что снизило эффекты спроса на инфляционные процессы: рост ВВП Украины в 2021 году составит, по предварительным оценкам, 3,2%, что не компенсирует падение экономической активности в 2020 году (-4,0% в год)», — написал он в Facebook во вторник.
Он добавил, что рост экономики в Украине ниже соответствующих показателей в соседних странах Восточной Европы, и отметил, что только 10,1%ВВП приходится на инвестиции.
Как сообщалось, в 2020 году ВВП Украины снизился на 4% после четырех лет роста: в 2019 году — на 3,2%, годом ранее — на 3,4%, а в 2017 и 2016 гг. — соответственно на 2,5% и 2,4%. Перед этим был зафиксирован спад на 9,8% в 2015 году и на 6,6% — в 2014 году.
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