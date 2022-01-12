В Украине потеплеет и пойдет мокрый снег с дождем

В ближайшие двое суток синоптическая ситуация в Украине изменится: арктический холод сменится атлантическим теплом и начнет отступать на восток, что приведет к значительному повышению температуры, увеличению облачности, осадкам и усилению ветра.

Как сообщает Укргидрометцентр, в четверг ночью, 13 января, в западных областях без осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь, местами гололед; ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-15° мороза; днем около 0°, в Закарпатье 2-7° мороза.

На остальной территории без осадков, лишь днем в северных и большинстве центральных областей небольшой снег, ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18 мороза, в северных областях 16-21; днем 1-6°, в восточной части 7-12° мороза. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.

В Киеве в четверг ночью без осадков, днем небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-18° мороза, днем 1-3° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 января самая высокая температура днем (+10,3°) была в 1993 году, самая низкая ночью (-26,2°) в 1950 году.

В пятницу ночью, 14 января, в центральных, восточных и южных областях, днём в Украине, кроме южной части и Закарпатья, небольшой мокрый снег, на западе с дождём. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7° мороза, на востоке страны и в Карпатах 8-13° мороза, на западе от 2° мороза до 1° тепла; днём в Украине от 3° мороза до 3° тепла.

В Киеве в пятницу ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.