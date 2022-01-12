У Зеленского обещают ипотеку под 5% годовых

Государственная программа «Украинская мечта», которая в том числе будет предусматривать ипотеку под 5% годовых, будет запущена в январе-марте 2022 года, сообщил замглавы Офиса президента (ОП) Ростислав Шурма в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Никаких ограничений, максимально простой и понятный продукт. Есть семья, которая зарабатывает 20-30 тыс. грн совокупно. Наша задача — дать этой семье возможность получить новую квартиру площадью 60-70 кв м за ежемесячный платеж 10 тыс. грн», — сказал он.
Воспользоваться программой смогут все, кто получает официальные доходы, подчеркнул замглавы ОП.
При этом госпрограмма будет также предусматривать кредиты под 5% для других целей, например, для покупки электромобиля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу выдачи потребительских кредитов всем честным налогоплательщикам-физлицам под 5% «Украинская мечта». Такие кредиты, по его словам, будут выдаваться для покупки недвижимости, электромобилей и получения образования или смены профессии.
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