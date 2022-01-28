В Украине ожидаются дожди, мокрый снег и ветер

В ближайшие двое суток погоду в Украине будет определять теплая и влажная воздушная масса, в большинстве областей пройдут осадки и усилится ветер.

Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу, 29 января, в большинстве регионов небольшой мокрый снег, в Крыму небольшой дождь, лишь днем в западных и южных областях без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный (на востоке страны — юго-западный), 7-12 м/с, на Правобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла (днем в Одесской области и в Крыму 1-6° тепла). В Карпатах — небольшой снег; температура ночью и днем 6-11° мороза.

В Киеве в субботу небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. На дорогах местами гололедица. Температура в течение суток около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 января самая высокая температура днем (+9,9°) была в 2002 году, самая низкая ночью (-22,5°) в 1909 году.

В воскресенье ночью, 30 января, в западных, северных и центральных областях снег, местами метель (на западе и севере местами значительный снег), днем в Украине мокрый снег, на Закарпатье с дождем. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье 0-5° тепла. В Карпатах — значительный снег, метель, порывы ветра 25-30 м/с; температура ночью и днём 6-11° мороза.

В Киеве в воскресенье ночью снег, метель, днем мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.