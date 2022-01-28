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На рынке США бум «грошовых акций»: почему они так интересны молодежи

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На рынке США бум «грошовых акций»: почему они так интересны молодежи

Поколение Z («зумеры», к ним относят людей, родившихся примерно с 1997 по 2012 годы) предпочитает покупать «мусорные акции». Это объясняется тем, что у молодых людей, как правило, пока меньше денег, чем у инвесторов предыдущих поколений. Поэтому недорогие акции служат для них основным способом инвестирования, показало исследование S&P Global Market.

Склонность к грошовым акциям, интерес к рынку и нехватка капитала для инвестирования — некоторые из «уникальных характеристик» инвесторов поколения Z, говорится в отчете S&P Global о цифровых инвестициях в США.

«Проблемы, с которыми сталкиваются молодые инвесторы, могут объяснить, почему „грошовые“ акции были самыми активно торгуемыми бумагами на основных американских биржах в девяти из первых одиннадцати месяцев 2021 года. С „мусорными“ акциями можно собрать довольно большой пакет активов по дешевке», — написал в отчете старший аналитик S&P Global Market Intelligence Том Мейсон.

Penny stock («мусорные», «грошовые» акции) — акции небольших компаний, которые торгуются по низким ценам. В США любая акция с рыночной стоимостью ниже 5$ считается «мусорным» активом.

Бумаги производителя каннабиса Sundial Growers ($0,43 за акцию на закрытие рынка 27 января), компании по автоматизации рабочих процессов Exela Technologies ($0,54 за акцию) и нефтяной компании Camber Energy ($0,56 за акцию) — стали одними из наиболее активно торгуемых акций в прошлом году. Бумаги AMC Entertainment по объемам торгов следовали за акцией Sundial, однако акции сети кинотеатров торгуются выше $15.

В акции из портфелей поколения Z, как правило, мало вкладываются институциональные инвесторы, отметили в S&P Global. Самая высокая доля институционалов в акциях компании AMC — около 30%. Однако и этот показатель намного ниже среднего показателя в 60% для всех акций США, торгующихся на основных американских биржах.

Как отмечает Business Insider, у компаний, чьи акции относятся к «грошовым», также есть проблемы с раскрытием информации и листингом. Например, компания Camber Energy недавно добилась от Нью-Йоркской фондовой биржи продления срока для подачи финансовых отчетов, а Sundial Growers пытается избежать возможного делистинга с биржи NASDAQ, поскольку цена на обыкновенные акции компании опустились ниже $1 в результате 30-дневного непрерывного падения.

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Но поколение Z это не пугает. S&P Global Market Intelligence проанализировала более 6 млн счетов и выяснила, что в третьем квартале 2021 года представители поколения Z были единственной группой, у кого акции компании Camber Energy входили в топ-20 акций по объему вложений.

Несмотря на интерес к дешевым активам, молодые инвесторы не исключают из своих портфелей и крупные компании. Акции Tesla, Apple и Amazon также входят в число популярных активов, чему отчасти способствуют приложения для розничной торговли, предлагающие дробное инвестирование — функцию, позволяющую инвесторам покупать лишь часть дорогостоящей акции.

фондовый рынок, поколение Z
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