В Киеве в ближайшие дни обещают сильный ветер

В Киеве в следующие двое суток, 30-31 января, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности желтый), сообщает со ссылкой на Укргидрометцентр Киевская городская государственная администрация.

«Основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра: все окна домов плотно закрыть, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии, избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт», — напомнили в КГГА.

Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует следовать советам во время гололеда.