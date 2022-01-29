Украина рассчитывает согласовать «минские» законопроекты без прямого диалога с ЛДНР

Согласование законопроектов, предусмотренных Минскими соглашениями, не означает обязательного прямого диалога Украины с представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, заявил исполняющий обязанности первого заместителя главы Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

«Да, Минские соглашения содержат позицию, что ряд проектов законов подлежит согласованию в ТКГ. Один из них уже находился на согласовании — это проект закона о внесении изменений в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО Украины. В частности, изменения, связанные с необходимостью включения так называемой формулы Штайнмайера в текст законопроекта. Мы проводили такую работу. К сожалению, эта работа была заблокирована иными участниками консультаций. Они не хотят это делать, и это очень странная позиция, поскольку они отказываются делать то, что непосредственно предусмотрено Комплексом мер по выполнению Минских соглашений», — заявил Костин агентству «Интерфакс-Украина», комментируя итоги встречи советников лидеров Нормандской четверки в Париже.

По его словам, Украина готова в рамках ТКГ согласовывать законопроекты, предусмотренные Минскими соглашениями, однако вопрос состоит в самой процедуре согласования.

«Вопрос в том, что такое согласование, каков его механизм и результат. На эти вопросы нет ответов в Минских соглашениях. Сейчас мы работаем над этим. Это очень важный элемент переговорного процесса, и здесь будет крайне важна, на мой взгляд, активная позиция ОБСЕ, поскольку согласование — это достаточно общая фраза, и каждый может ее понимать по-своему», — сказал он.

В то же время, как отметил Костин, «все разговоры, к которым подталкивают представители РФ относительно согласования документов, не предусмотренных Минскими соглашениями, представляют собой повышение ставок в переговорном процессе со стороны РФ и являются бесперспективными».

«Мы четко разделяем два процесса: обсуждение и согласование. Любой переговорный процесс предполагает обсуждение самых разных вопросов, но не обязательно предполагает согласование», — сообщил он.

«Попытка представителей России, как кто-то говорит склонить, опустить до уровня, как они хотят этого — прямого диалога с ОРДЛО — это попытка, по сути, перевернуть саму суть переговорного процесса, снять с себя ответственность. Это даже не просто попытка представить себя посредником, а попытаться сделать так, чтобы все с этим согласились, а потом сказать: подождите, а за что санкции? Эта тактика всем видна и понятна, мы откровенно с ними на эту тему говорим. Все попытки РФ эту ситуацию переформатировать именно таким способом бесперспективны и безрезультатны. Мы на это не пойдем. Только формат ТКГ, Нормандский формат или иные международно-дипломатические форматы, где будет присутствовать и Украина, и РФ являются для нас приемлемыми. В рамках этих форматов мы сможем продолжать работу по мирному урегулированию ситуации на Донбассе», — отметил собеседник.

Отвечая на вопрос о 2-х недельной паузе перед следующей встрече советников лидеров Нормандского формата в Берлине, Костин ответил, что она необходима для подготовки в рамках договоренностей и продвижения по тем или иным элементам, в частности по всему гуманитарному блоку, а также связана с графиками всех представителей переговорного процесса.

Как сообщалось, 26 января по итогам встречи советников лидеров Нормандского формата в Париже заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что до новой встречи в Берлине украинская сторона должна дать ответ на письменные предложения представителей самопровозглашенных «республик» по гуманитарным, политическим и вопросам безопасности, которые были внесены ими более года назад на рассмотрение в ТКГ, а также на предложенный ими законопроект об особом порядке местного саморегулирования и поправки к Конституции Украины в части децентрализации. При этом, Козак сообщил, что украинская сторона якобы попросила 2 недели, чтобы «обдумать данную ситуацию».

Согласно минским соглашениям, Верховная Рада должна принять закон «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», закон, запрещающий преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте на востоке страны, новую Конституцию, предполагающую в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованную с представителями этих районов).