На выходные в Украине ожидается потепление

Температура воздуха повысится в большинстве областей Украины, кроме юга, в ближайшие двое суток, также ожидаются небольшие осадки, сообщает Укргидрометцентр.
В субботу, 5 февраля, в западных, северных и большинстве центральных областей пройдет небольшой снег, днем местами с дождем, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный (на востоке страны — северо-западный), 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-18 м/с.
Температура в западных областях ночью около 0°, днем 1-6° тепла; в восточных и северо-восточных областях ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза; на остальной территории ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Одесской области 3-8° тепла.
В Киеве в субботу небольшой снег, днем с дождем. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 0-2° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений в день 5 февраля самая высокая температура была зафиксирована на отметке 10,1 градусов тепла в 2002 году, а самая низкая ночью на отметке 26,0 градусов мороза в 1893 году.
В воскресенье, 6 февраля, ночью на Левобережье, днем в восточных и западных областях Украины пройдет небольшой снег, днем местами с дождем, на остальной территории без осадков. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер западный, юго-западный , 5-10 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла, в восточных областях ночью 5-10° мороза, днем около 0°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 4-9° мороза
В Киеве в воскресенье без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с, Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.
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