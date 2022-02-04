Цена нефти достигла уровня октября 2014 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE растет на 1,42% — до $92,4 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:02 по Киеву.

В последний раз стоимость Brent превышала $92 за баррель в октябре 2014 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в марте 2022 года поднималась на 1,51%, до $91,63 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 11:02.