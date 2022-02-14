В ближайшие дни в Украине будет тепло и преимущественно сухо

В ближайшие сутки, 15 февраля, в Украине сохранится малооблачная погода с морозной ночью и теплым днем, без осадков, лишь днем на Закарпатье небольшой дождь, в Карпатах мокрый снег, сообщает Укргидрометцентр.
В Карпатах и на северо-востоке ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8°, на северо-востоке страны 9-14° мороза, днем 3-8° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.
В Киеве во вторник без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 5-7° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории, 15 февраля в Киеве самая высокая температура днем была +11,7°С в 2016г., а самая низкая ночью −27,3°С в 1911г.
В среду в большинстве областей также без осадков, лишь днём на Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь, в Карпатах мокрый снег. Ночью и утром в северо-восточной части и Карпатском регионе на дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 1-6° мороза, на востоке 7-12° мороза, в западных областях около 0°; днём в Украине 4-9° тепла, на юге Одесской области до 12°.
В Киеве в среду без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 6-8° тепла.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016