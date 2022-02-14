В ближайшие дни в Украине будет тепло и преимущественно сухо

В ближайшие сутки, 15 февраля, в Украине сохранится малооблачная погода с морозной ночью и теплым днем, без осадков, лишь днем на Закарпатье небольшой дождь, в Карпатах мокрый снег, сообщает Укргидрометцентр.

В Карпатах и на северо-востоке ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8°, на северо-востоке страны 9-14° мороза, днем 3-8° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве во вторник без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 5-7° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, 15 февраля в Киеве самая высокая температура днем была +11,7°С в 2016г., а самая низкая ночью −27,3°С в 1911г.

В среду в большинстве областей также без осадков, лишь днём на Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь, в Карпатах мокрый снег. Ночью и утром в северо-восточной части и Карпатском регионе на дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° мороза, на востоке 7-12° мороза, в западных областях около 0°; днём в Украине 4-9° тепла, на юге Одесской области до 12°.

В Киеве в среду без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 6-8° тепла.