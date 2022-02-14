Российская Госдума готовит проекты постановления о признании ДНР и ЛНР

Совет Госдумы РФ планирует подготовить для пленарного заседания палаты два проекта постановления по вопросу обращения к президенту с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик Донбасса, сообщил «Интерфаксу» в понедельник информированный источник.
«Совет Думы, как ожидается, вынесет на пленарное заседание Госдумы во вторник два проекта постановления об обращении к президенту с просьбой признать ДНР и ЛНР», — сказал собеседник агентства.
По его словам, первый проект постановления — это документ, который ранее в Госдуму внесли депутаты от фракции КПРФ, и который предусматривает немедленное направление президенту этого обращения, сразу после возможного одобрения палатой.
Второй проект постановления, который предложили несколько депутатов от фракции «Единая Россия», предусматривает направление сначала в МИД, Минобороны и другие ответственные ведомства инициативы обращения к президенту с просьбой признать независимость «республик».
«Оба этих документа будут выноситься на рассмотрение на пленарном заседании Думы во вторник», — сказал источник.
Проект постановления об обращении Госдумы к президенту РФ с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик депутаты КПРФ во главе с лидером Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму 19 января.
11 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что Совет Думы 14 февраля рассмотрит вопрос об обращении к президенту о ДНР/ЛНР.
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