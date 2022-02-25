Российские миллиардеры в четверг потеряли $39 миллиардов

Российские миллиардеры после обвала рынка в четверг в совокупности потеряли 39 миллиардов долларов, больше всех сократилось состояние президента «Лукойла» Вагита Алекперова, подсчитал Forbes.
Российский рынок акций обвалился в четверг по итогам основных торгов на 33,28%. Ранее президент России Владимир Путин принял решение о военной операции в Украине. В связи с этим США, ЕС и ряд других стран ввели санкции в отношении крупнейших российских банков и организаций.
Как отмечает издание, всего с 16 февраля российские миллиардеры обеднели на 90 миллиардов долларов. По итогам четверга наибольшие потери потерпел Вагит Алекперов — его состояние сократилось на 3,8 миллиарда долларов или на 15,4%.
Состояние основного бенефициара «Северстали» Алексея Мордашова уменьшилось на 3,3 миллиарда долларов (11,3%), а Сулейман Керимов, чья семья контролирует копанию «Полюс», потерял 2,6 миллиарда (18,2%). Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин в четверг обеднел на 2,5 миллиарда долларов или на 8,3%.
Больше всего в процентном соотношении потерял основатель TCS Group Олег Тиньков — его состояние сократилось на 2 миллиарда долларов, то есть 52,2%. Один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин обеднел на 1,9 миллиарда долларов, или на 7%.
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