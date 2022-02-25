Российские танки идут на Киев

План врага, прорваться танковыми колоннами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Самый тяжёлый день будет сегодня. План врага, прорваться танковыми колоннами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву. Русские танки отлично горят при попадании наших ПТУРОВ — Стугны, Корсаров и подарков наших союзников NWLAW и Javelinov. Защитники Киеве наготове !» - написал Геращенко в Telegram в четверг.

Генштаб ВСУ сообщает, кто крупные механизированные колонны России движутся из Чернобыльской зоны в сторону столицы Украины.

«Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Дыме и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника», — говорят военные.

От Дымера дорога открывается как на Вышгород, так и на Гостомель, где сейчас идут бои за военный аэродром.

Украинские военные взорвали по дороге мост, чтоб остановить движение противника.