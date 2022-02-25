Украинское телевидение будет доступно в незакодированном виде

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ), входящий в сферу управления Госспецсвязи, обратился к телеканалам с просьбой раскодировать сигналы на спутнике.
Как отмечается в сообщении Госспецсвязи, это было сделано для того, чтобы украинцы при отсутствии эфирного сигнала могли смотреть телевидение бесплатно на спутнике. «Для просмотра подойдет любой простой спутниковый цифровой ресивер и спутниковая антенна», — подчеркнули в ведомстве.
В Госспецсвязи также поблагодарили за поддержку все телеканалы и частные компании, предоставляющие услуги спутникового телевидения.
Как сообщалось, ранее украинские медиагруппы в условиях военного положения будут вещать в открытом доступе на своих международных и незакодированных версиях.
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