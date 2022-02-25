Песков заявил о желании Украины провести переговоры с РФ в Варшаве

Россия сформировала делегацию для переговоров с Украиной после заявления о готовности обсуждать нейтральный статус, однако Киев якобы попросил провести переговоры в Варшаве вместо Минска, после чего ушел со связи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.
Как рассказал представитель Кремля, после слов президента Владимира Зеленского о готовности обсуждать нейтральный статус Украины российский президент согласился организовать переговоры в Минске. Об этом Москва сообщила украинской стороне, после чего президент Владимир Путин позвонил белорусскому коллеге Александру Лукашенко.
По словам Пескова, российская сторона сразу сформировала делегацию и сообщила об этом Киеву.
«После небольшой паузы украинцы заявили, что они пересматривают идею с Минском, и что теперь они хотят ехать в Варшаву. А после этого вообще ушли со связи и взяли паузу. И эта пауза уже продолжается достаточно долго», — сказал он.
При этом Песков обвинил Украину в том, что пауза в размышлениях сопровождается с нашей стороны развертыванием систем залпового огня в жилых кварталах городов, в том числе и Киева.
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