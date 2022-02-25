Тероборона Киева получила противотанковые ракеты NLAW

Батальоны территориальной обороны Киева получили противотанковые ракетные комплексы NLAW.
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.
Сообщение о получении теробороной NLAW Сухопутные войска сопроводили подписью: «Welcome to hell» (добро пожаловать в ад), адресованным российским захватчикам.
NLAW (англ.Next Generation Light Anti-tank Weapon) — шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета малой дальности. В январе 2022 года Великобритания предоставила более 1000 переносных противотанковых ракет Украине.
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