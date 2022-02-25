НАТО предоставит Украине системы противовоздушной обороны

НАТО предоставит Украине системы ПВО. Об этом сказал на брифинге генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО продолжает оказывать поддержку Украине, — сказал Столтенберг. — И сегодня после саммита НАТО и ЕС союзники анонсировали виды поддержки и оружия, включающие системы противовоздушной обороны».

Столтенберг также заявил, что НАТО проводит значительное дополнительное развертывание сил обороны на восточном фланге альянса, отметив, что, хотя разворачиваются меры по сдерживанию и обороне, действия НАТО остаются превентивными, пропорциональными и неэскалаторскими.