В Ахтырке более 70 человек погибли в результате российского обстрела

Глава Сумской областной государственной администрации (ОГА) Дмитрий Живицкий сообщил, что из-за обстрела воинской части в Ахтырке погибли более 70 человек. Спасатели продолжают поисковые работы.
«Вчера вражеская артиллерия накрыла воинскую часть. Продолжают доставать тела из-под завалов. Работают ГСЧС, добровольцы. Погибших много. Сейчас готовят места на кладбище — под 70 умерших украинских бойцов», — написал Живицкий в телеграмм-канале.
Позже глава области уточнил в обращении на Фейсбук, что погибшие есть и среди мирного населения.
Также Живицкий сообщил о многих погибших российских захватчиках.
«Тел россиян по городу было очень много, собираем. Сотрудники Красного Креста их забирают домой», — прокомментировал глава области.
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