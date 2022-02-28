Польша поможет Украине вступить в ЕС

Польша предоставит всю необходимую помощь в процессе вступления Украины в ЕС, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

«Польша всегда выступала за членство Украины в ЕС. Сегодня, когда украинцы героически защищаются от российской агрессии, пора приветствовать Украину к сообществу ЕС. Польша предоставит всю необходимую помощь в процессе вступления Украины», — написал Рау в Twitter в понедельник.

Напомним, ранее арезидент Украина Владимир Зеленский подписал заявление на членство Украины в Европейском Союзе.