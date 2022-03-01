Цена газа в Европе за день поднялась почти на треть

Цена газа в Европе на закрытии суточных торгов на бирже составила около $1480 за 1 тыс. куб. метров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В целом стоимость газа за день выросла на 30%.
Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по итогам дня выросла до $1476 за 1 тыс. куб. м, или €128,5 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
Общий рост стоимости газа за день составила 30,3%.
Накануне на пике цена на газ взлетала на 36% и превышала $1470 за 1 тыс. кубометров. Однако затем она заметно снизила рост на сообщениях о переговорах делегаций России и Украины в Гомельской области.
Рост биржевых котировок на газ наблюдается на фоне того, что США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили о введении санкций против ряда российских юридических и физических лиц после вторжения РФ в Украину.
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