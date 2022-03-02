Цена газа в Европе побила исторический рекорд

Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в среду побила исторический рекорд, зафиксированный в конце декабря 2021 года, поднялась почти до $2300 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Cтоимость газа 2 марта последовательно превысила $1500, $1600, $1700, $1800, $1900, $2000 и $2100 за 1 тыс. куб. м.

Рост биржевых котировок на газ наблюдается на фоне войны в Украине и санкций против России.