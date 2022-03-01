Норвегия полностью запретит продажу российского алкоголя

Норвегия запретит продажу алкоголя российского производства в своих магазинах в связи с войной в Украине. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную алкогольную монопольную торговую сеть Vinmonopolet.

«Это решение принято из-за российского вторжения в Украину», — отметил представитель монополии.

Ранее государственные алкогольные монополии в соседних Финляндии и Швеции приняли аналогичные решения.

Реализация вина и крепких спиртных напитков в Норвегии разрешена только в магазинах государственной алкогольной монополии Vinmonopolet. Исключения составляют магазины беспошлинной торговли в аэропортах.