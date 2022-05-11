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Flowers.ua вернулись: сервис цветов и подарков возобновляет работу

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Flowers.ua вернулись: сервис цветов и подарков возобновляет работу

Большинство праздников сегодня сложно представить без цветов. С давних времен красивые букеты цветов считались символами любви, дружбы и семейного благополучия. Еще в Древнем Риме патриции украшали свои сады розами, а традиция дарить на Рождество веточку пуансентии осталась и по сей день. Хороший букет всегда должен быть свежим, поэтому лучше заказать букет в специализированном магазине. Большие компании также предоставляют клиентам скидки и консультацию профессиональных флористов. 

Как заказать букет цветов

С каждым годом все больше людей отдают предпочтение услуге доставка цветов. Гораздо проще выбрать нужный букет на сайте, чем самостоятельно искать подходящий вариант в городских магазинах. В крупных сервисах доставка букетов в областные центры бесплатная. Помимо этого, всегда можно воспользоваться приложением и выбрать удобный способ оплаты. Например, сервис flowers.ua https://flowers.ua предлагает дополнить подарок на день рождения корзинкой из фруктов или воздушными шариками.

Как выбрать лучший букет

Выбор букета цветов сильно зависит от возраста девушки, торжества и этикета. Начальнице и девушке на первое свидание дарят совершенно разные композиции, а на юбилей лучше не покупать полевые цветы. О том, что покупать искусственные цветы  признак дурного тона, знают уже наверное все.

  • На первое свидание лучше не покупать слишком пышные композиции. Девушке будет неудобно носить с собой букет из 50 или тем боле 100 роз. Юной девушке идеально подойдут полевые цветы или лилии — символ невинности. Розовые тюльпаны, ромашки и цветы в коробке https://flowers.ua/ru/cvety_v_korobke  станут отличным выбором подарка для первой встречи. 
  • Букеты на юбилей следует выбирать с особой осторожностью. Они должны быть сдержанными и строгими. Откажитесь от дополнительных украшений, ленточек и красных роз. Пышные композиции странно смотрятся в рабочей атмосфере и, тем более, на корпоративных мероприятиях.
  • При выборе роз ориентируйтесь на возраст девушки. Молодым девушкам лучше подарить цветы розового оттенка, а на первое свидание подойдет и букет из 3-5 роз. При выборе романтического подарка для жены можно смело покупать самые пышные варианты. Не откладывайте выбор такой композиции на потом, ведь близкие люди всегда хотят чувствовать вашу заботу и любовь.
  • Перед покупкой букета на свадьбу стоит проконсультироваться у распорядителей торжества или у невесты, в какой цветовой гамме будет оформлен зал и церемония. 
  • Бабушке или маме часто дарят комнатные или экзотические цветы. Поздравить маму можно и фруктовой корзинкой, которую отлично дополнит простая открытка.
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