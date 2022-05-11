Flowers.ua вернулись: сервис цветов и подарков возобновляет работу

Большинство праздников сегодня сложно представить без цветов. С давних времен красивые букеты цветов считались символами любви, дружбы и семейного благополучия. Еще в Древнем Риме патриции украшали свои сады розами, а традиция дарить на Рождество веточку пуансентии осталась и по сей день. Хороший букет всегда должен быть свежим, поэтому лучше заказать букет в специализированном магазине. Большие компании также предоставляют клиентам скидки и консультацию профессиональных флористов.

Как заказать букет цветов

С каждым годом все больше людей отдают предпочтение услуге доставка цветов. Гораздо проще выбрать нужный букет на сайте, чем самостоятельно искать подходящий вариант в городских магазинах. В крупных сервисах доставка букетов в областные центры бесплатная. Помимо этого, всегда можно воспользоваться приложением и выбрать удобный способ оплаты. Например, сервис flowers.ua https://flowers.ua предлагает дополнить подарок на день рождения корзинкой из фруктов или воздушными шариками.

Как выбрать лучший букет

Выбор букета цветов сильно зависит от возраста девушки, торжества и этикета. Начальнице и девушке на первое свидание дарят совершенно разные композиции, а на юбилей лучше не покупать полевые цветы. О том, что покупать искусственные цветы признак дурного тона, знают уже наверное все.