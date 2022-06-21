Где купить заглушки для ремней безопасности в Украине

Специальные заглушки в ремни безопасности пользуются большой популярностью среди автовладелельцев. Особенно с тех пор, как в современных авто появилась система контроля непристегнутых ремней. Поэтому многих волнует вопрос о том, где выгодно купить качественные заглушки для авто в Украине. Однако при выборе важно понимать отличия этих аксессуаров, чтобы их использование не повлияло на пассивную систему безопасности.

Заглушки-обманки в машину: виды и особенности использования

В гнезде замков авторемней безопасности может скапливаться пыль, грязь, мелкие предметы. Также в них может попадать вода во время мойки автомобили. Чтобы защитить замки от перечисленных проблем были созданы специальные глухие заглушки, нижняя часть которых соответствует форме язычка пряжки авторемня. Верхняя часть аксессуара является цельной, что исключает возможность одновременного использования заглушки и ремень безопасности.

Важно понимать, что такие автоаксессуары могут использоваться только по прямому назначению, то есть для защиты гнезда от загрязнений и влаги. При этом многие водители применяют их в качестве обманки против системы предупреждения, что делать категорически нельзя.

Если возникает необходимость отключить надоедливый сигнал, можно использовать специальные заглушки-переходники. Однако стоит помнить, что по правилам дорожного движения их можно использовать на ремни безопасности водителя и пассажира только при движении в населенном пункте в следующих случаях:

В оперативных и специальных автомобилях, когда люди на передних сиденьях находятся при исполнении служебных обязанностей.

При невозможности пристегнуться из-за физиологических особенностей тела (беременные, инвалиды).

Также использование заглушки-переходника допускается для пассажирского ремня безопасности, если на переднем пассажирском сиденье едет крупное животное или стоит багаж, который по весу может быть принят системой как пассажир.

На водительском месте использование переходника оправдано только в тех случаях, когда автомобиль движется с минимальной скоростью, поэтому резкое торможение не несет серьезной опасности для водителя (например, во время парковки авто).

Как выбрать заглушки в ремень безопасности

Замки-крепления ремней безопасности большинства автомобилей имеют одинаковую конструкцию, поэтому имеющиеся в продаже заглушки подходят всем маркам и моделям авто.

Пластиковые аксессуары достаточно недолговечны и очень быстро выходят из строя. Поэтому значительно выгодней сразу купить качественные металлические заглушки для ремня безопасности на водительское и переднее пассажирское сиденье. В таких моделях язычок и другие металлические элементы выполнены из прочной нержавеющей стали, дополнительно покрытой специальным антикоррозийным составом.

Очень оригинально смотрятся заглушки ремня безопасности с логотипом авто из хромированной стали и экокожи. В продаже можно найти глухие заглушки на крепления для всех автокресел и переходники для ремней безопасности на водительское и переднее пассажирское сиденье, выполненные в единой стилистике. Часто аксессуары продаются комплектом, который станет отличным подарком любому автомобилисту.