Прем’єр Чехії: Майбутнє ініціативи з постачання Україні артилерійських снарядів буде вирішене у січні

Рішення про майбутнє чеської ініціативи з постачання Україні артилерійських снарядів буде вирішене на засіданні Ради національної безпеки Чехії 7 січня.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це в понеділок повідомив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.
Після засідання уряду в понеділок Бабіш сказав, що чеська ініціатва щодо снарядів, "безумовно, була хорошою річчю, питання в тому, чи відбулася вона без корупції".
"Це питання буде обговорюватися на засіданні Ради національної безпеки 7 січня", – сказав він, додавши, що запропонує остаточну позицію, не вдаючись у подробиці.
Високопоставлений військовий чиновник НАТО висловив обережний оптимізм минулого тижня щодо продовження ініціативи. Він сказав, що цього року буде поставлено 1,8 мільйона артилерійських боєприпасів, що становить 43% від загального обсягу боєприпасів, поставлених Києву.
