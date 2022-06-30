Построение IT-инфраструктуры бизнеса на базе выделенных серверов

Необязательно компании заниматься предпринимательством в области информационных технологий для того, чтобы выстраивать IT-инфраструктуру. Сопутствующие процессы любого бизнеса удобно вести при помощи уже проверенных и отлаженных программных продуктов или систем. Это видно на примере ведения отдела продаж, бухгалтерии, колл-центра и прочее. Конечно, простого персонального компьютера для данных задач иметь недостаточно. Значительными ресурсами обладают исключительно выделенные сервера.

Но прежние подходы, которые были уместны в мирное время, сейчас уже не работают. Бизнес старается переезжать в относительно безопасные регионы страны, но если физические ресурсы перевезти сложнее, то перенести отлаженную IT-инфраструктуру на выделенный сервер куда проще. Управлять таким сервером можно с любой точки земного шара, что довольно удобно.

Суть выделенного сервера и его основные плюсы

По сути, речь идет об очень мощном компьютере, рассчитанном на постоянную работу в условиях повышенных нагрузок. Они имеют увеличенный объем внутренней памяти, запас оперативной памяти и прочие атрибуты мощной станции. Из плюсов можно назвать следующее:

Постоянное подключение как к электросети, так и к интернету. Это значит, что на выделенном сервере можно хранить важную информацию, виртуальные офисы, интернет-сайты, и круглые сутки и к этой информации у пользователей гарантированно будет доступ в любое время. На это не будут влиять никакие внешние факторы. Для этого провайдеры прилагают достаточно усилий, чтобы вероятность разрыва связи была минимальной. Виртуальный хостинг, и тем более приватный ПК, не могут похвастаться достаточным уровнем защищенности, в отличие от выделенного сервера. За это отвечают специальные фильтры защиты, а арендатор вправе указать, какие именно защитные программы и какого формата нужно использовать в конкретной ситуации. Универсальность серверов в вопросе установки программного обеспечения. Техническая поддержка, которая выполняется опытными специалистами.

Цели использования выделенного сервера для бизнеса

Размещение сайта

Одной из наиболее распространенной целью аренды выделенного сервера выступает размещение там ресурсов созданного сайта. Если речь идет не о визитке с контактной информацией, а о масштабном интернет-магазине с большим количеством позиций, то нужны ресурсы. Мощности выделяются как на хранение данных, так и на то, чтобы сайт не тормозил при наплыве посетителей. Также на серверах будут храниться персональные данные, в том числе, и финансовые данные. Под указанные задачи простые хостинги не подходят. Нередко маркетплейс приходится размещать сразу на нескольких серверах.

CRM

Эта цель тоже является одной из наиболее востребованной, так как без подобной системы затруднительно выстраивать отношения с клиентской базой: распределять задачи, выстраивать воронку продаж, контролировать функционирование единого канала связи. Также CRM позволяет вести документооборот. Чем масштабнее бизнес, тем более мощным и быстрым должен быть сервер. Также не стоит забывать, что за этими данными злоумышленники тоже могут охотиться, соответственно, сервера должны иметь несколько ступеней защиты.

Управление предприятием и бухгалтерский учет

Размещение специализированного ПО сильно помогает и увеличивает эффективность работы отдела бухгалтерии, отдела кадров и других подобных подразделений. Раньше такие задачи решались продуктами компании 1С, но теперь они являются неактуальными по двум причинам. Первая причина – моральный аспект, учитывая полномасштабную войну и регион самой компании издателя. Вторая причина – наложение на нее санкций. Альтернативой, хоть и не полноценной, можно назвать украинские решения в данной сфере, а именно «Дебет Плюс», ISpro и «MASTER: Бухгалтерия». Некоторых функций там может не хватать, но со временем украинское ПО будет только лучше.

На выделенном сервере имеет смысл размещать как программы, так и базы данных, которые имеют следующие возможности:

Бухгалтерский и налоговый учет

Кадровый учет и управление персоналом

Планирование финансовых вопросов

Управление производством

Логистика

Документооборот

Управление торговлей и закупками

Почта

Если компания активно налаживает контакты с клиентской базой через почтовую рассылку, то обычными почтовыми сервисами пользоваться будет не очень удобно ввиду большого количества ограничений. Для указанных задач лучше брать в аренду почтовый сервер, так как у него есть ряд плюсов:

Защита от утечки данных.

Защита от хакерских атак.

Отсутствие ограничений по количеству писем, которые можно отправить за одни сутки.

Частые вопросы об использовании сервера