Колесо удачі в онлайн казино

Багато шанувальників азартних розваг не знають, що є «Колесо фортуни», зіграти в яке можна в онлайн казино Чемпіон та інших віртуальних ігрових ресурсах, а у також наземних казино.

Це теж азартна гра, що представляє собою барабан, що обертається, з розміщеними на ньому численними ігровими секторами. У цих секторах зазначаються призи, які може отримати користувач.

Представлено «Колесо удачі» численними різновидами, і його можна зустріти у різноманітних бонусних функціях деяких відеослотів. Цей вид азартної розваги також представлений на ігрових ресурсах у вигляді самостійного грального автомата.

Яка механіка характерна для слота

Відразу варто зазначити, що механіка цього слота дуже цікава, але багатьом може здатися незвичною. Навіть при цьому геймери занурюються з головою в процес гри вже при першому обертанні.

Для слота характерна наявність трьох барабанів круглої форми. Збоку або зверху розташована стрілка (віддалено ця гра чимось нагадує знайоме всім «Поле чудес»). Від гравців потрібно лише обертати барабани, отримуючи при цьому чудові множники.

Під час обертань гемблер може скористатися цифрою, що випала, або зробити повторне обертання. Запуск наступного барабана здійснюється червоною стрілкою, що знаходиться в одному із секторів.

Любителям азартних відчуттів надається можливість зіграти у складнішій грі, де кількість множників більша. Тут ігрова ставка може бути збільшена аж у 35 разів. Але справжній успіх чекає гравців, тільки коли стрілка червоного кольору випаде повторно. Це активує останній барабан, для якого характерні фантастичні коефіцієнти.

Випробувати удачу в ігровому автоматі «Колесо Фортуни» зобов'язані всі бажаючі, бо це принесе нові відчуття і дозволить дізнатися про рівень свого везіння. Гра відрізняється захоплюючим процесом та простотою, тому стане відмінним вибором для бажаючих повноцінно відпочити від щоденної рутини. Грати можна як у Live-форматі з живим дилером, так і в автоматичному режимі.

Колесо удачі, його види

У віртуальних ігрових ресурсах «Колесо фортуни» часто представлено двома варіантами, які між собою відрізняються кількістю секторів на барабані.

Американський тип. Для нього характерна наявність 54 секторів. Австралійський тип. На його диску знаходиться 56 секторів.

Кожен сектор має свій коефіцієнт, на який буде збільшено ставку геймера. Виграш гравця буде тим більшим, чим рідше на диску з'являтиметься сектор.

"Колесо Фортуни" як додаткова опція відеослотів

Слід зазначити, що відеослоти, в яких «Колесо удачі» реалізовано, як додаткова опція, неймовірно захоплюючі. Їх існує безліч, тому кожен гравець має можливість вибрати розвагу для себе. Ця опція представлена ​​у вигляді бонусної гри.

При виборі азартної гри з «Колесом удачі» слід звертати увагу на такі фактори:

відсоток повернення гравцю. Чим вище значення показника RTP, тим краще;

грати слід лише на перевірених та надійних ресурсах, до яких належить онлайн казино Champion;

дисперсія (волатильність) є показником, який також слід враховувати під час вибору гри;

зручний інтерфейс.

В цілому, вибирати гру з «Колесом удачі» слід за загальним принципом, як й інші азартні ігри.

Грати у відеослоти з «Колесом удачі» (Wheel of Fortune) можна як платно, зі ставками на реальні гроші, так і безкоштовно. Безкоштовні ігри, або демонстраційний режим, мають той же функціонал, що і платні версії. Вони дозволяють новачкам без досвіду ознайомитися з особливостями слоту, але при цьому уникнути фінансових втрат, оскільки у демонстраційній версії гра виконується на умовні монети.