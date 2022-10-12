Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Пресс-релизы компаний

RSS

Колесо удачі в онлайн казино

93
Колесо удачі в онлайн казино

Багато шанувальників азартних розваг не знають, що є «Колесо фортуни», зіграти в яке можна в онлайн казино Чемпіон та інших віртуальних ігрових ресурсах, а у також наземних казино.

    Це теж азартна гра, що представляє собою барабан, що обертається, з розміщеними на ньому численними ігровими секторами. У цих секторах зазначаються призи, які може отримати користувач.

    Представлено «Колесо удачі» численними різновидами, і його можна зустріти у різноманітних бонусних функціях деяких відеослотів. Цей вид азартної розваги також представлений на ігрових ресурсах у вигляді самостійного грального автомата.

 

Яка механіка характерна для слота

    Відразу варто зазначити, що механіка цього слота дуже цікава, але багатьом може здатися незвичною. Навіть при цьому геймери занурюються з головою в процес гри вже при першому обертанні.

    Для слота характерна наявність трьох барабанів круглої форми. Збоку або зверху розташована стрілка (віддалено ця гра чимось нагадує знайоме всім «Поле чудес»). Від гравців потрібно лише обертати барабани, отримуючи при цьому чудові множники.

    Під час обертань гемблер може скористатися цифрою, що випала, або зробити повторне обертання. Запуск наступного барабана здійснюється червоною стрілкою, що знаходиться в одному із секторів.

    Любителям азартних відчуттів надається можливість зіграти у складнішій грі, де кількість множників більша. Тут ігрова ставка може бути збільшена аж у 35 разів. Але справжній успіх чекає гравців, тільки коли стрілка червоного кольору випаде повторно. Це активує останній барабан, для якого характерні фантастичні коефіцієнти.

    Випробувати удачу в ігровому автоматі «Колесо Фортуни» зобов'язані всі бажаючі, бо це принесе нові відчуття і дозволить дізнатися про рівень свого везіння. Гра відрізняється захоплюючим процесом та простотою, тому стане відмінним вибором для бажаючих повноцінно відпочити від щоденної рутини. Грати можна як у Live-форматі з живим дилером, так і в автоматичному режимі.

 

Колесо удачі, його види

    У віртуальних ігрових ресурсах «Колесо фортуни» часто представлено двома варіантами, які між собою відрізняються кількістю секторів на барабані.

  1. Американський тип. Для нього характерна наявність 54 секторів.
  2. Австралійський тип. На його диску знаходиться 56 секторів.

    Кожен сектор має свій коефіцієнт, на який буде збільшено ставку геймера. Виграш гравця буде тим більшим, чим рідше на диску з'являтиметься сектор.

"Колесо Фортуни" як додаткова опція відеослотів

    Слід зазначити, що відеослоти, в яких «Колесо удачі» реалізовано, як додаткова опція, неймовірно захоплюючі. Їх існує безліч, тому кожен гравець має можливість вибрати розвагу для себе. Ця опція представлена ​​у вигляді бонусної гри.

    При виборі азартної гри з «Колесом удачі» слід звертати увагу на такі фактори:

  • відсоток повернення гравцю. Чим вище значення показника RTP, тим краще;
  • грати слід лише на перевірених та надійних ресурсах, до яких належить онлайн казино Champion;
  • дисперсія (волатильність) є показником, який також слід враховувати під час вибору гри;
  • зручний інтерфейс.

    В цілому, вибирати гру з «Колесом удачі» слід за загальним принципом, як й інші азартні ігри.

    Грати у відеослоти з «Колесом удачі» (Wheel of Fortune) можна як платно, зі ставками на реальні гроші, так і безкоштовно. Безкоштовні ігри, або демонстраційний режим, мають той же функціонал, що і платні версії. Вони дозволяють новачкам без досвіду ознайомитися з особливостями слоту, але при цьому уникнути фінансових втрат, оскільки у демонстраційній версії гра виконується на умовні монети.

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 12 октября 2022
Понедельник, 10 октября 2022
Четверг, 29 сентября 2022
Четверг, 22 сентября 2022
Вторник, 30 августа 2022
Воскресенье, 28 августа 2022
Четверг, 25 августа 2022
Вторник, 16 августа 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016