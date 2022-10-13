Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Пресс-релизы компаний

RSS

Что такое биттер: азбука бармена

95
Что такое биттер: азбука бармена

Биттер – это собирательный термин, подразумевающий крепкий спиртной напиток на травах. Это довольно обширная группа, в которую входит такой популярный алкоголь, как Campari, Jagermeister, Aperol, Fernet-Branca. Кроме того, к биттерам относится травяной ликер Бехеровка и Рижский черный бальзам. Эти напитки различаются по крепости, вкусу, цвету и стране-производителю. Но их все объединяет технология производства. Каждый биттер готовится на основе трав, специй и кореньев. Как правило, рецептура держится в строжайшем секрете.

Особенности биттеров

Несмотря на большое разнообразие настоек, их все объединяет ярко выраженная горечь во вкусе. При этом она может по-разному себя проявлять. Например, в напитках Амаро она доминирует, а в амаретто – только слегка чувствуется. В бальзамы не кладут сахар, но они могут быть довольно сладкими. Такой вкус биттеры приобретают, если в их составе есть фрукты или цитрусовые.

Аромат напитка зависит от его состава. Преимущественно в запахе отчетливо ощущаются травы и специи.

Биттеры сильно различаются по цвету. Он также зависит от компонентов. Так, Бехеровка имеет легкий зеленый цвет, а Campari – ярко-красный. Это же касается и крепости. Количество оборотов сильно зависит от вида биттеров. Некоторые из них довольно легкие – до 25%. А другой алкоголь может иметь около 50 оборотов.

Технология изготовления

По сути, биттер – это травяная настойка, она готовится путем мацерации. Этот метод подразумевает настаивание трав и специй на спирту. Реже используется ром, вино или другие алкогольные напитки. Спирт вступает в химическую реакцию с травами и приобретает другие вкусовые качества. Также он меняет цвет и аромат. Мацерация может занимать несколько лет. Реже напиток готовят, добавляя в спирт растения или экстракты. Затем в напиток добавляют подготовленную воду, карамель, сироп, фруктовый или ягодный сок. Точная рецептура зависит от типа биттера и производителя.

Как подавать биттер

Если говорить о способах подачи, то в этом случае настойка универсальна. Ее подают практически ледяной и комнатной температуры. Бальзам можно пить в чистом виде. Тогда его разливают по маленьким рюмкам и выпивают залпом. Также биттер часто входит в состав коктейлей. Он хорошо сочетается со многими алкогольными и безалкогольными напитками.

Биттер можно добавлять в мороженое или десерты, тогда они приобретут необычный вкус. Несколько капель бальзама в чае согреет в морозы и послужит отличной профилактикой простуды.

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 13 октября 2022
Среда, 12 октября 2022
Понедельник, 10 октября 2022
Четверг, 29 сентября 2022
Четверг, 22 сентября 2022
Вторник, 30 августа 2022
Воскресенье, 28 августа 2022
Четверг, 25 августа 2022
Вторник, 16 августа 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016