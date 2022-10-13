Что такое биттер: азбука бармена

Биттер – это собирательный термин, подразумевающий крепкий спиртной напиток на травах. Это довольно обширная группа, в которую входит такой популярный алкоголь, как Campari, Jagermeister, Aperol, Fernet-Branca. Кроме того, к биттерам относится травяной ликер Бехеровка и Рижский черный бальзам. Эти напитки различаются по крепости, вкусу, цвету и стране-производителю. Но их все объединяет технология производства. Каждый биттер готовится на основе трав, специй и кореньев. Как правило, рецептура держится в строжайшем секрете.

Особенности биттеров

Несмотря на большое разнообразие настоек, их все объединяет ярко выраженная горечь во вкусе. При этом она может по-разному себя проявлять. Например, в напитках Амаро она доминирует, а в амаретто – только слегка чувствуется. В бальзамы не кладут сахар, но они могут быть довольно сладкими. Такой вкус биттеры приобретают, если в их составе есть фрукты или цитрусовые.

Аромат напитка зависит от его состава. Преимущественно в запахе отчетливо ощущаются травы и специи.

Биттеры сильно различаются по цвету. Он также зависит от компонентов. Так, Бехеровка имеет легкий зеленый цвет, а Campari – ярко-красный. Это же касается и крепости. Количество оборотов сильно зависит от вида биттеров. Некоторые из них довольно легкие – до 25%. А другой алкоголь может иметь около 50 оборотов.

Технология изготовления

По сути, биттер – это травяная настойка, она готовится путем мацерации. Этот метод подразумевает настаивание трав и специй на спирту. Реже используется ром, вино или другие алкогольные напитки. Спирт вступает в химическую реакцию с травами и приобретает другие вкусовые качества. Также он меняет цвет и аромат. Мацерация может занимать несколько лет. Реже напиток готовят, добавляя в спирт растения или экстракты. Затем в напиток добавляют подготовленную воду, карамель, сироп, фруктовый или ягодный сок. Точная рецептура зависит от типа биттера и производителя.

Как подавать биттер

Если говорить о способах подачи, то в этом случае настойка универсальна. Ее подают практически ледяной и комнатной температуры. Бальзам можно пить в чистом виде. Тогда его разливают по маленьким рюмкам и выпивают залпом. Также биттер часто входит в состав коктейлей. Он хорошо сочетается со многими алкогольными и безалкогольными напитками.

Биттер можно добавлять в мороженое или десерты, тогда они приобретут необычный вкус. Несколько капель бальзама в чае согреет в морозы и послужит отличной профилактикой простуды.