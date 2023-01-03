У НБУ розповіли, скільки грошей перерахували на потреби українських військових

Національний банк України минулого року перерахував на потреби українських військових 22,3 млрд грн, а на гуманітарну допомогу перераховано понад 920 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"На спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, в минулому році перераховано понад 23,5 млрд грн в еквіваленті, зокрема у грудні – понад 1 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що близько 7,9 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).

Кошти надходили як від громадян та підприємств України, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

Станом на 2 січня 2023 року залишок коштів на спецрахунку становить понад 1,1 млрд грн.

Загалом Національний банк у 2022 році перерахував на потреби оборони понад 22,3 млрд грн (у грудні – понад 601 млн грн).

На рахунок Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей 1 березня 2022 р., минулого року перераховано понад 920 млн грн в еквіваленті, зокрема у грудні – понад 98 млн грн. Близько половини коштів надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти). Міністерство соціальної політики України, що є отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на цей рахунок, вже перерахувало з нього понад 845 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії рф. Станом на 2 січня 2023 р. залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики становить понад 74 млн грн.