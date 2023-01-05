У 2022 році зі спецрахунків НБУ на потреби оборони перераховано понад 22 млрд грн

У 2022 році зі спецрахунків, відкритих Національним банком, на потреби оборони перераховано понад 22,3 млрд грн, для надання гуманітарної допомоги – понад 920 млн грн, передає пресслужба НБУ.

Про спецрахунок на потреби оборони

На спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, в минулому році перераховано понад 23,5 млрд грн в еквіваленті, зокрема у грудні – понад 1 млрд грн. Майже 7,9 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).

Кошти надходили як від громадян та підприємств України, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

Загалом Національний банк у 2022 році перерахував на потреби оборони понад 22,3 млрд грн (у грудні – понад 601 млн грн), зокрема:

на потреби Національної гвардії України – всього 990 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн; 06.03.2022 – 500 млн грн; 11.11.2022 – 40 млн грн);

на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);

на потреби Міністерства оборони України – всього понад 14 721 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 843 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 – 920 млн грн; 05.03.2022 – 341,2 млн грн; 07.03.2022 – 1 843 млн грн; 08.03.2022 – 597,9 млн грн; 09.03.2022 – 444,5 млн грн; 11.03.2022 – 926,2 млн грн; 15.03.2022 – 122,7 млн грн; 16.03.2022 – 182 млн грн; 17.03.2022 – 191,7 млн грн; 18.03.2022 – 91 млн грн; 21.03.2022 – 330 млн грн; 22.03.2022 – 20 млн грн; 24.03.2022 – 337 млн грн; 28.03.2022 – 235,2 млн грн; 30.03.2022 – 503 млн грн; 01.04.2022 – 655 млн грн; 06.04.2022 – 305,7 млн грн; 08.04.2022 – 122,9 млн грн; 12.04.2022 – 176,3 млн грн; 18.04.2022 – 247,7 млн грн; 21.04.2022 – 182,8 млн грн; 28.04.2022 – 221,8 млн грн; 05.05.2022 – 194,6 млн грн; 12.05.2022 – 742,7 млн грн; 19.05.2022 – 151 млн грн; 24.05.2022 – 168 млн грн; 15.06.2022 – 72 млн грн; 08.07.2022 – 50,4 млн грн; 01.08.2022 – 1 млрд грн; 09.12.2022 – 320 млн грн);

на потреби Державної прикордонної служби України – всього 980,2 млн грн (03.03.2022 – 420 млн грн; 11.03.2022 – 300 млн грн; 12.03.2022 – 106,2 млн грн; 14.03.2022 – 154 млн грн);

на потреби Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України – всього понад 3,8 млрд грн (01.06.2022 – 252 млн грн; 15.06.2022 – 85,5 млн грн; 21.06.2022 – 24,3 млн грн; 04.07.2022 – 329,1 млн грн; 08.07.2022 – 49 млн; 19.07.2022 – 34,4 млн грн; 25.07.2022 – 137,9 млн грн; 10.08.2022 – 675,8 млн грн; 05.09.2022 – 650,9 млн грн; 19.09.2022 – 541,6 млн грн; 28.10.2022 – 521,1 млн грн; 24.11.2022 – 154 млн грн; 28.11.2022 – 183,3 млн грн; 15.12.2022 – 57,1 млн грн; 30.12.2022 – 133,9 млн грн);

на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій – всього 19,3 млн грн (08.06.2022 – 18,3 млн грн; 18.11.2022 – 1,1 млн грн);

на потреби РНБО України – всього 40,5 млн грн (19.10.2022 – 40,5 млн грн);

на потреби Державної спеціальної служби транспорту – всього 67 млн грн (03.11.2022 – 67 млн грн);

на потреби Служби безпеки України – всього 90 млн грн (02.12.2022 – 90 млн грн).

Станом на 2 січня 2023 року залишок коштів на спецрахунку становить понад 1,1 млрд грн.

Нагадаємо, що перерахувати кошти на потреби оборони можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces.

Про рахунок для гуманітарних потреб

На рахунок Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей 1 березня 2022 року, минулого року перераховано понад 920 млн грн в еквіваленті, зокрема у грудні – понад 98 млн грн. Близько половини коштів надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти).

Міністерство соціальної політики України, що є отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на цей рахунок, вже перерахувало з нього понад 845 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії рф.

Станом на 2 січня 2023 року залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики становить понад 74 млн грн.

Нагадаємо, що для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukraine.