ЦНС: російські окупанти вивозять зернові та будматеріали з окупованих територій

російські окупанти вивозять українські зернові, а також будматеріали з розібраних домів на окупованих територіях і метали.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Укрінформ.
«Одним з “улюблених” маршрутів є Маріуполь – Таганрог. За цим маршрутом ворог вивозить награбоване зерно, а також лом металів зі знищених міст, зокрема з того ж таки Маріуполя. Також зафіксовано вивіз будматеріалів, а саме тих, які ворог отримує в процесі розбирання знищених ним будинків у Маріуполі», - зазначили у ЦНС.
Нагадаємо: раніше окупаційна адміністрація Запорізької області відзвітувала про реалізацію 300 тисяч тонн зернових, олійних та зернобобових культур у 2022 році. Гауляйтери заявили, що для приймання сільськогосподарської продукції у регіоні створено 10 філій дп “государствєнний зєрновой оператор”, яке й потім перепродало зерно.
Насправді ж “державне зернове підприємство” це звичайна прокладка. Саме їй за безцінь мали віддавати зерно фермери на ТОТ, в інакшому випадку зерно “націоналізовували”. Далі ця прокладка вже передавала зерно дотичним до окупантів структурам й ті перепродавали його за ринковими цінами. Тобто, за фактом росіяни вкрали українське зерно, а весь прибуток забрали собі гауляйтери та ставленики кремля в регіоні.
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