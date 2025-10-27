Укрзалізниця: Обсяг передачі зернових та шротів на західних кордонах удвічі перевищує показники вересня

У жовтні середньодобовий обсяг передачі зернових і шротів через західні залізничні прикордонні переходи зріс удвічі порівняно з вереснем і наразі становить 136 вагонів на добу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Rail.insider.

Найбільші обсяги фіксують на напрямку до Угорщини — 24,7 вагона на добу. За останній тиждень показник зріс на шість вагонів.

Позитивна динаміка спостерігається і на українсько-словацьких переходах: там середньодобова передача збільшилася на 1,2 вагона і становить тепер 20,1 вагона на добу.

Зростання також зафіксоване на маршруті до Румунії — до 2,3 вагона на добу. Це на 1,7 вагона більше, ніж тижнем раніше.

Натомість на українсько-польському напрямку обсяги дещо знизилися — до 10,7 вагона на добу, що на 1,1 менше порівняно з попереднім тижнем.

Загалом, за даними "Укрзалізниці", нинішній обсяг передачі зернових та шротів удвічі перевищує показники вересня, що може свідчити про активізацію експорту та оптимізацію логістичних маршрутів на західних кордонах.