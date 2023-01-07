Єрмак: росія концентрує угруповання для проведення наступальних дій

росія концентрує угруповання для проведення наступальних дій, про це йшлося на брифінгу, який провів у п'ятницю глава Офісу президента України Андрій Єрмак для сенаторів США Джека Ріда та Ангуса Кінга.

На брифінгу, повідомляє пресслужба Офісу президента, "ішлося також про потреби сил оборони України в забезпеченні військовою технікою та боєприпасами".

"Окремо було розглянуто питання захисту української критичної інфраструктури, яку й далі обстрілює ворог. Наголошувалося на важливості відновлення трансформаторів різної потужності та обладнання електростанцій, які були пошкоджені внаслідок обстрілів. Крім того, йшлося про протидію ворожим кібератакам", - йдеться в повідомленні.

"Відзначено важливу роль допомоги, яку надають нашій країні США задля відновлення та захисту критичної інфраструктури. Учасники брифінгу ознайомилися з поточним станом та розвитком можливостей протиповітряної оборони України", - повідомляє також пресслужба.