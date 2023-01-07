Єрмак: росія концентрує угруповання для проведення наступальних дій

росія концентрує угруповання для проведення наступальних дій, про це йшлося на брифінгу, який провів у п'ятницю глава Офісу президента України Андрій Єрмак для сенаторів США Джека Ріда та Ангуса Кінга.
На брифінгу, повідомляє пресслужба Офісу президента, "ішлося також про потреби сил оборони України в забезпеченні військовою технікою та боєприпасами".
"Окремо було розглянуто питання захисту української критичної інфраструктури, яку й далі обстрілює ворог. Наголошувалося на важливості відновлення трансформаторів різної потужності та обладнання електростанцій, які були пошкоджені внаслідок обстрілів. Крім того, йшлося про протидію ворожим кібератакам", - йдеться в повідомленні.
"Відзначено важливу роль допомоги, яку надають нашій країні США задля відновлення та захисту критичної інфраструктури. Учасники брифінгу ознайомилися з поточним станом та розвитком можливостей протиповітряної оборони України", - повідомляє також пресслужба.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023