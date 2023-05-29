Єрмак: Головною гарантією для України є членство в Альянсі

Україна потребує гарантій безпеки на шляху до членства в НАТО, тому що головною гарантією для країни є членство в Альянсі.
Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю Голос Америки заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
«Щодо гарантій безпеки. Ви знаєте, що Президент Зеленський почав про це говорити вже багато місяців тому, що ми потребуємо гарантій безпеки на шляху до нашого членства в НАТО. Тому що головною гарантією є членство в НАТО. НАТО сьогодні є найсильнішим альянсом у світі. Це визнають усі. І я певен, що так буде», - сказав він.
За словами Єрмака, документ Київський безпековий компакт (Kyiv Security Compact) враховує всю ситуацію, можливі гарантії, які Україна може отримати, і пояснює чому гарантії саме такі.
«Ми не говоримо про п'яту статтю (НАТО – ред.), доки ми не станемо членами НАТО. Тобто, це абсолютно реальні гарантії», - додав глава ОП.
Єрмак зазначив, що Україна бачить гарантії безпеки на шляху свого членства в НАТО, яке може статися, якщо ситуація з безпекою це дозволить.
«Але альтернативи цьому немає. Ми бачимо себе членами НАТО», - підкреслив він.
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