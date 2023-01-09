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путін пропонує ігнорувати норми конвенції про кримінальну відповідальність за корупцію

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Президент рф володимир путін вніс до держдуми законопроєкт про денонсацію росією конвенції про кримінальну відповідальність за корупцію.

Про це повідомляє сайт держдуми, передає Укрінформ.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що пропозиція пов'язана з рішенням Комітету міністрів Ради Європи припинити членство росії в Групі держав проти корупції (ГРЕКО). При цьому росія має продовжувати виконувати обов'язки, які випливають з угоди, але втратила право голосу в ГРЕКО, що, на думку москви, є неприйнятним.

Нагадаємо, у березні минулого року, після повномасштабного вторгнення в Україну, рф виключили з Ради Європи, а у квітні Генасамблея ООН припинила членство росії в Раді ООН з прав людини. У червні рф вийшла з Болонської системи освіти, а у вересні рф перестала бути стороною Європейської конвенції з прав людини.

путін
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