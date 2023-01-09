путін пропонує ігнорувати норми конвенції про кримінальну відповідальність за корупцію

Президент рф володимир путін вніс до держдуми законопроєкт про денонсацію росією конвенції про кримінальну відповідальність за корупцію.

Про це повідомляє сайт держдуми, передає Укрінформ.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що пропозиція пов'язана з рішенням Комітету міністрів Ради Європи припинити членство росії в Групі держав проти корупції (ГРЕКО). При цьому росія має продовжувати виконувати обов'язки, які випливають з угоди, але втратила право голосу в ГРЕКО, що, на думку москви, є неприйнятним.

Нагадаємо, у березні минулого року, після повномасштабного вторгнення в Україну, рф виключили з Ради Європи, а у квітні Генасамблея ООН припинила членство росії в Раді ООН з прав людини. У червні рф вийшла з Болонської системи освіти, а у вересні рф перестала бути стороною Європейської конвенції з прав людини.