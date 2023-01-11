НКРЕКП перевірить сім операторів систем розподілу електропостачання щодо недотримання графіків відключень

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) перевірить сім операторів систем розподілу за зверненнями споживачів щодо недотримання графіків відключень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

"НКРЕКП проведе позапланові виїзні перевірки ПрАТ «Волиньобленерго», ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі», ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі», АТ «ДТЕК Одеські електромережі», АТ «Полтаваобленерго», АТ «Прикарпаттяобленерго» та АТ «Хмельницькобленерго»", - зазначається у повідомленні.

Відповідні рішення були ухвалені Регулятором 10 січня 2023 року на своєму засіданні. Підставою для проведення перевірок стали чергові звернення побутових споживачів про недотримання операторами систем розподілу (ОСР) графіків відключень від електропостачання.

Як повідомили у НКРЕКП споживачі електричної енергії скаржаться на нерівномірний (несправедливий) розподіл ОСР участі споживачів у заходах з розвантаження енергосистеми (графіках відключення); неповідомлення ОСР через свої вебсайти споживачів про перерви в електропостачанні; недотримання ОСР графіків аварійних відключень та неналежне інформування.

У НКРЕКП додали, що наразі тривають аналогічні перевірки ОСР, що були оголошені у грудні минулого року. Їх результати будуть розглянуті на найближчих засіданнях Регулятора.