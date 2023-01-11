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Шмигаль анонсував збільшення компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО

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За 2022 рік 1,8 млн українців отримали допомогу від держави як переселенці на суму приблизно 53,5 млрд грн.

Як пише Гордон, про це сьогодні, 10 січня, на засіданні Кабміну повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Відеозапис вступної промови глави уряду опубліковано на його сторінці у Facebook.

"Повномасштабна війна спричинила стрімке зростання кількості внутрішньо переміщених осіб… Важливо, що послуги з оформлення статусу ВПО стали доступнішими завдяки цифровізації. А на цей рік нарахування допомоги переселенцям ми продовжили автоматично", – сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, важливим складником підтримки ВПО є компенсація роботодавцям за їхнє працевлаштування – 6500 грн протягом двох місяців за кожного працівника-переселенця.

"Минулого року роботодавцям у межах цієї програми виплатили майже 199 млн грн. Тепер ухвалюємо рішення, згідно з яким сума компенсації зросте до 6700 грн. Це стимулюватиме бізнес активніше залучати на свої підприємства внутрішньо переміщених осіб", – зазначив Шмигаль.

ВПО
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