Шмигаль анонсував збільшення компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО

За 2022 рік 1,8 млн українців отримали допомогу від держави як переселенці на суму приблизно 53,5 млрд грн.

Як пише Гордон, про це сьогодні, 10 січня, на засіданні Кабміну повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Відеозапис вступної промови глави уряду опубліковано на його сторінці у Facebook.

"Повномасштабна війна спричинила стрімке зростання кількості внутрішньо переміщених осіб… Важливо, що послуги з оформлення статусу ВПО стали доступнішими завдяки цифровізації. А на цей рік нарахування допомоги переселенцям ми продовжили автоматично", – сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, важливим складником підтримки ВПО є компенсація роботодавцям за їхнє працевлаштування – 6500 грн протягом двох місяців за кожного працівника-переселенця.

"Минулого року роботодавцям у межах цієї програми виплатили майже 199 млн грн. Тепер ухвалюємо рішення, згідно з яким сума компенсації зросте до 6700 грн. Це стимулюватиме бізнес активніше залучати на свої підприємства внутрішньо переміщених осіб", – зазначив Шмигаль.